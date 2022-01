UNMC hosts COVID Q&A for Spanish-speaking community members

OMAHA, Neb. (KMTV) — On Friday, the University of Nebraska Medical Center is hosting a live event for Spanish-speaking Nebraskans about COVID-19 and the omicron variant.

Speakers include Dr. Armando de Alba Rosales, assistant professor of family medicine, UNMC College of Medicine; and Dr. Sara Hurtado Bares, UNMC assistant professor and infectious diseases physician, UNMC College of Medicine

Watch live or below on our 3 News Now Facebook page.



En viernes, evento de Facebook Live de UNMC en español para responder preguntas sobre COVID-19 y omicron.

Con Armando de Alba Rosales, MD, profesor asistente de medicina familiar, Facultad de Medicina de la UNMC, y Sara Hurtado Bares, MD, profesora asistente de la UNMC y médico de enfermedades infecciosas, Facultad de Medicina de la UNMC.

Download our apps today for all of our latest coverage.

Get the latest news and weather delivered straight to your inbox.