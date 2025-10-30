10 places to get food assistance in Omaha, plus where to donate

Omaha residents facing food insecurity have multiple options for assistance, while community members looking to help can contribute through several donation drives and collection sites across the city.
Where to receive help
1. Metropolitan Community Church of Omaha Food Pantry
• No requirements
• 819 S 22nd St, Omaha, NE 68108
• Wednesdays: 2-4 p.m.
2. Together
• Some products only available to Nebraska residents
• 812 S 24th St, Omaha, NE 68108
• Monday-Thursday: 10 a.m.-3 p.m.
• Friday: 10 a.m.-2 p.m.
3. Nebraska Urban Indian Health Coalition
• Residents only
• 2240 Landon Ct, Omaha, NE 68102
• Call for information: 402-346-0902
4. St. Vincent De Paul Society Pantry
• ID, proof of address, Social Security card for dependents required
• No ID required for USDA/TEFAP food
• 2101 Leavenworth St, Omaha, NE 68105
• Tuesdays and Thursdays: 9 a.m.-12:30 p.m.
5. Kountze Memorial Pantry
• No requirements
• 2665 Douglas St, Omaha, NE 68131
• Monday: 10 a.m.-1 p.m.
6. St. Peter's Food Pantry, St. Vincent De Paul
• ID required
• Monday-Friday: 9 a.m.-5:30 p.m.
• Saturday: 1:30-3 p.m.
7. Siena Francis House
• No requirements
• 1702 Nicholas St, Omaha, NE 68101
• Monday: 11:30 a.m.-12:30 p.m.
• Tuesday-Thursday: 11:30 a.m.-12:30 p.m.
• Friday: 12-1 p.m.
• Saturday: 7 a.m.-7 p.m., 11:30 a.m.-12:30 p.m.
• Sunday: 7 a.m.-7 p.m., 9-11 a.m.
8. New Visions Omaha
• Residents only or VA card required
• 1425 N 18th St, Omaha, NE 68102
• Daily: 8-9 a.m., 11:30 a.m.-12:30 p.m., 5-6 p.m.
9. First Presbyterian Church Pantry
• Proof of address, ID, Social Security card required • No ID required for USDA/TEFAP food
• 216 S 34th St, Omaha, NE 68131
• Thursday: 3:15-5:30 p.m.
10. Noli's Pizzeria
• No requirements
• Free meals for the foreseeable future
• Aksarben location: 6307 Center St
• Blackstone location: 4001 Farnam St
• Monday, Wednesday: 4-9 p.m.
• Thursday, Sunday: 11 a.m.-9 p.m.
• Friday, Saturday: 11 a.m.-10 p.m.
Where to donate
Cub Scout Pack Food Drive
• November 2: 11 a.m.-3 p.m.
• CHI Dundee Health Clinic parking lot at 50th and Underwood
Lisa's Radial Cafe Food Drive
• November 3-21 • Non-perishable food items for Food Bank of the Heartland • Free cake donut and coffee for donors
• Monday-Friday: 6 a.m.-2 p.m.
• Saturday: 7 a.m.-2 p.m.
• Sunday: 7 a.m.-1 p.m.
Liquid Courage Tattoo and Body Piercing • Non-perishable food items • 809 S 75th St, Omaha, NE 68114 • Tuesday-Sunday: 12-8 p.m.
City Food Collection Sites:
All locations accept non-perishable food items.
• Adams Park - 3230 John A. Creighton Blvd. Monday-Thursday: 8 a.m.-6 p.m., Friday: 8 a.m.-3 p.m., Saturday: 9 a.m.-2 p.m.
• AV Sorensen - 4808 Cass St. Monday-Thursday: 9 a.m.-7 p.m., Friday: 9 a.m.-5 p.m., Saturday: 9 a.m.-2 p.m.
• Benson - 6008 Maple St. Thursday, Friday, Saturday: 3-8 p.m.
• Camelot - 9270 Cady Ave. Monday-Thursday: 12-9 p.m., Friday: 10 a.m.-4 p.m., Saturday: 10 a.m.-1 p.m.
• Common Ground - 1701 Veterans Drive Monday-Friday: 5 a.m.-9 p.m., Saturday: 7 a.m.-8 p.m., Sunday: 10 a.m.-7 p.m.
• Florence - 2920 Bondesson St. Monday, Friday, Saturday: 9 a.m.-2 p.m., Tuesday-Thursday: 9 a.m.-6 p.m.
• Hanscom Tennis - 3220 Ed Creighton Ave. Monday-Thursday: 9 a.m.-9 p.m., Friday: 9 a.m.-4 p.m., Saturday-Sunday: 8 a.m.-5 p.m.
• Mockingbird Hills - 10242 Mockingbird Drive Monday: 8 a.m.-1 p.m., 4:30-8 p.m., Tuesday/Thursday: 8:30 a.m.-1 p.m., 3-8 p.m., Wednesday/Friday: 8 a.m.-1 p.m., Saturday/Sunday: 11 a.m.-4 p.m.
