At KMTV 3 News Now, we believe every child should receive a gift for the holidays. That’s why we’re teaming up with The Salvation Army and our sponsor, Jensen Tire & Auto, for this year’s Angel Tree Toy Drive.
From November 9th until December 7th, we'll be collecting toys for area children and teens.
You can drop them off at one of 22 Jensen Tire & Auto locations around Omaha, Council Bluffs, Bellevue and Fremont. See below for a location near you!
Thank you for helping to make the holidays brighter for area children in need.
The Salvation Army Angel Tree Toy Drive
Find a toy drop-off location
Drop off toys at participating Jensen Tire & Auto locations, including the Jensen corporate office. Choose a location below for directions.
Omaha
Jensen Tire & Auto Corporate Office
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Bellevue
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
La Vista
Jensen Tire & Auto
Papillion
Jensen Tire & Auto
Elkhorn
Jensen Tire & Auto
Jensen Tire & Auto
Council Bluffs
Jensen Tire & Auto
Fremont
Jensen Tire & Auto
Check out the below list of gift ideas — and please keep in mind that toys for older children are always in short supply.
Gift ideas:
Girls 0-2: Activity centers, Playskool playsets, Fisher-Price toys, Little Tikes toys, push & ride toys, baby gyms/play mats
Girls 3–5: Baby doll, stroller, cradle, Leapfrog electronic toys, Mega Block sets, kitchen/ food or shopping cart playsets, play tents/slumber sets, Little Live Pets
Girls 6-8: Arts & crafts/science sets, Friends Lego Kits, Baby Alive/My Life dolls/accessories, electronic educational toys, L.O.L doll sets/accessories, Orbeez Ultimate Soothing Spa
Girls 9-12: Easy Bake Oven/ice cream maker, Shopkins/L.O.L Arts & crafts, science sets, nail art/bath bomb kits, journal kits, Small purses, nerf sets, DVD players, bath and lotion gift sets, hairstyling tools (curling iron, etc.)
Girls 13+: $15 gift cards
Boys 0-2: Push & ride toys, Playskool/Fisher-Price playsets, Little Tikes activity centers, musical toys, Vtech learning
Boys 3-5: Fisher-Price/Little Tikes toys, Mega Block sets, Leapfrog electronic toys, superhero gift sets, My First Craftsman toy tool sets, fire trucks/Tonka trucks/race car sets
Boys 6-8: Remote control cars/boats/dinosaurs, electronic toys (Vtech, Leapfrog, etc.), action figures/superhero sets, train sets, Legos/Hot Wheels sets
Boys 9–12: Science Discovery Kits, Lego Kits/model kits, remote control cars, motorcycles, boats, skateboards, scooters, DVD players, Fortnite, gaming headsets, cologne/body spray kits, guitars or keyboards, sports balls, duffle bags, team gear
Boys 13+: $15 Gift cards