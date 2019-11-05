At KMTV 3 News Now, we believe every child should receive a gift for the holidays. That’s why we’re teaming up with The Salvation Army and our sponsor, Jensen Tire & Auto, for this year’s Angel Tree Toy Drive.

From November 9th until December 7th, we'll be collecting toys for area children and teens.

You can drop them off at one of 22 Jensen Tire & Auto locations around Omaha, Council Bluffs, Bellevue and Fremont. See below for a location near you!

Thank you for helping to make the holidays brighter for area children in need.

KMTV

Check out the below list of gift ideas — and please keep in mind that toys for older children are always in short supply.

Gift ideas: