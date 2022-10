Posted at 10:47 PM, Oct 28, 2022

OMAHA (KMTV) — High school football highlights from the 1st round of the state playoffs: Omaha Westside 59 Papio 21 Gretna 27 LSE 24 Elkhorn South 48 Lincoln East 20 Bellevue West 42 Papio South 20 LSW 31 Millard West 17 GI 35 Omaha North 28 Millard South 35 Kearney 21 Bennington 50 Beatrice 7 Gross 42 Mt. Michael 0 GINW 24 Elkhorn 21 Skutt 21 Blair 7 Elkhorn North 34 Lincoln Pius X 14 Linc. Christian 43 Roncalli 42 Lewis Central 57 LeMars 7

Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.