Posted at 10:42 PM, Sep 03, 2021

OMAHA, Neb. (KMTV) — Highlights from Friday September 3, 2021: -Bellevue West 59 Bellevue East 0 -Omaha Westside 39 Omaha North 22 -Millard West 56 Millard North 31 -Gretna 31 Omaha Central 8 -Skutt Catholic 27 Waverly F/2 OT -Plattsmouth 55 Ralston 7 -Seward 35 Gross 32

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.