Posted at 10:37 PM, Sep 10, 2021

OMAHA, Neb. (KMTV) — Game Night Week #3 Highlights from Friday September 10, 2021: -Bellevue West 28 Creighton Prep 22 -Millard South 46 Millard West 7 -Omaha Westside 31 Papillion-La Vista 28 -Gretna 28 PLVS 21 -Bennington 35 Norris 20 -Elkhorn 14 Waverly 13 -Wahoo 21 Boys Town 12 -Glenwood 48 AL 0 -Lewis Central 31 Norwalk 3 -Underwood 69 St. Albert 7



