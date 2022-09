Posted at 10:50 PM, Sep 16, 2022

OMAHA (KMTV) — Game Night Week Four High School Football Highlights 9/16/22: Omaha Gross 34 Blair 7 Elkhorn 34 Skutt Catholic 13 Bennington 35 Pius X 0 Plattsmouth 13 Mt. Michael 10 Omaha Westside 35 Millard North 23 Papio South 51 Omaha Burke 14 Bellevue East 53 Omaha NW 19 Lewis Central 34 Indianola 16 CB Abraham Lincoln 36 Sioux City West 0 Central City 48 Fort Calhoun 19 Hastings SC 44 Bishop Neumann 34

