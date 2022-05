Nebraska volleyball to face Creighton September 7 in Omaha

OMAHA (KMTV) — The Nebraska volleyball team will face Creighton at CHI Health Center in Omaha on Wednesday September 7.

The match will start at 6:30 p.m. according to Creighton Athletics.

The Jays released their entire 2022 schedule on Monday afternoon:

Sat. Aug. 13 BLUE / WHITE SCRIMMAGE (Exh.) D.J. Sokol Arena 4 p.m.

Sun. Aug. 21 SOUTH DAKOTA (Exh.) D.J. Sokol Arena 2 p.m.

Rumble in the Rockies

Fri. Aug. 26 vs. Iowa State Laramie, Wyo. 11 a.m.

Fri. Aug. 26 vs. Wichita State Laramie, Wyo. 6 p.m.

Sat. Aug. 27 at Wyoming Laramie, Wyo. 8 p.m.

Bluejay Invitational

Fri. Sept. 2 USC D.J. Sokol Arena 7:30 p.m.

Sat. Sept. 3 KENTUCKY D.J. Sokol Arena 10:30 a.m.

Sat. Sept. 3 NORTHERN IOWA D.J. Sokol Arena 7:30 p.m.

Wed. Sept. 7 NEBRASKA CHI Health Center Omaha 6:30 p.m.

Omaha Tournament

Fri. Sept. 9 vs. Florida State Omaha, Neb. (Baxter Arena) 6 p.m.

Sat. Sept. 10 at Omaha Omaha, Neb. (Baxter Arena) 5 p.m.

Rice Adidas Invitational II

Sat. Sept. 17 vs. Kansas State Houston, Texas 2 p.m.

Sun. Sept. 18 at Rice Houston, Texas 1 p.m.

Fri. Sept. 23 GEORGETOWN* D.J. Sokol Arena 6:30 p.m.

Sun. Sept. 25 VILLANOVA* D.J. Sokol Arena 1 p.m.

Wed. Sept. 28 XAVIER* D.J. Sokol Arena 6:30 p.m.

Fri. Sept. 30 BUTLER* D.J. Sokol Arena 6:30 p.m.

Fri. Oct. 7 at Connecticut* Storrs, Conn. 5:30 p.m.

Sat. Oct. 8 at Providence* Providence, R.I. 3:30 p.m.

Fri. Oct. 14 MARQUETTE* D.J. Sokol Arena 6:30 p.m.

Sun. Oct. 16 DEPAUL* D.J. Sokol Arena 1 p.m.

Fri. Oct. 21 at Villanova* Villanova, Pa. TBA

Sat. Oct. 22 at Georgetown* Washington, D.C. 4 p.m.

Fri. Oct. 28 at Seton Hall* South Orange, N.J. 5 p.m.

Sun. Oct. 30 at St. John’s* Queens, N.Y. 1 p.m.

Fri. Nov. 4 PROVIDENCE* D.J. Sokol Arena 6:30 p.m.

Sun. Nov. 6 CONNECTICUT* D.J. Sokol Arena 1 p.m.

Fri. Nov. 11 ST. JOHN’S* D.J. Sokol Arena TBA

Sun. Nov. 13 SETON HALL* D.J. Sokol Arena 1 p.m.

Fri. Nov. 18 at DePaul* Chicago, Ill. 7 p.m.

Sat. Nov. 19 at Marquette* Milwaukee, Wis. 6 p.m.

BIG EAST Championship

Fri. Nov. 25 BIG EAST Championship Semifinal D.J. Sokol Arena TBA

Sat. Nov. 26 BIG EAST Championship Final D.J. Sokol Arena TBA

NCAA Tournament

Dec. 1-2 or 2-3 First/Second Rounds Campus Sites TBA

Dec. 8 & 10 Regionals Campus Sites TBA

Dec. 15 & 17 Final Four Omaha, Neb. (CHI Health Center Omaha) TBA