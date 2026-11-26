IN: A LOCAL TACO SHOP HELD A FOOD DRIVE FOR NEIGHBORS THIS THANKSGIVING...BUT BY DAY TWO THE NEED WAS SO GREAT THEY RAN OUT EARLY…
IM YOUR NEIGHBORHOOD REPORTER VICTORIA CASSELL AT JAVI’S TACOS IN ELKHORN... WHERE SOME NEIGHBORS HOPING TO GET A FREE MEAL WERE MET WITH A SIGN ON THE DOOR INSTEAD…
VOSOT:
ANGELINA JEWETT WAS STOPPING TO PICK UP FOOD FOR HER SISTER WHO JUST HAD A BABY WHILE MARISSA BALABAN SAYS SHE WAS HOPING TO PICK UP SOME ITEMS TO HELP EASE THE FINANCIAL BURDEN OF GROCERY SHOPPING...
LAST YEAR OWNER JAVIER TRUJILLO SAID THEY FED ABOUT 300 FAMILIES...AFTER HOSTING A FOOD GIVE-AWAY...THIS YEAR JAVI TELLS ME THEY FED ABOUT 400 FAMILIES...
JEWETT AND BALABAN TELL ME WITH HOW EXPENSIVE GROCERIES ARE - THEY'RE NOT SURPRISED FOOD RAN OUT EARLY...
SOTS
i do wish more people were doing it just to help people that really need it because even though we could probably figure it out not not everybody can so some people are probably left without a meal...
OUT: JAVI TOLD ME OVER THE PHONE DONATIONS FOR THEIR NEXT GIVE-WAY - DECEMBER 22ND AND 23RD - CAN BE DROPPED OFF AT ANY OF THEIR LOCATIONS BETWEEN NOW AND DECEMBER 23RD - IN ELKHORN IM YOUR NEIGHBORHOOD REPORTER VICTORIA CASSELL…
OMAHA, Neb. —
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